كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يتقدم في الضالع ويكبد خسائر للميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، مواقع جديدة في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر مصدر ميداني لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، أن قوات الجيش حررت موقعي قوزعومي، وقبة جنوبي مدينة دمت، واللاتي تطلان على قرى الاثلة، والعكرة، وكولة الزقري، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد المصدر أن المعارك، أسفرت عن مصرع 26 من عناصر الميليشيا بينهم القياديان الميدانيان، المدعو عادل يحيى مقبل، والمدعو أحمد الهتار، وجرح 30 آخرين، لافتاً أن قوات الجيش استعادت، خلال المعارك التي استمرت لساعات، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، عقب فرار الميليشيا.
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