الارشيف / اخبار العالم

التشيك: اتفاق بريكست جيد للجميع

0 نشر
0 0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيك: اتفاق بريكست جيد للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، اليوم الأحد، إنه "أتوقع أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه اتفاق جيد حقاً للجميع".
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا خلال اجتماع في بروكسل اليوم، مؤكدين أن الاتفاق هو أفضل اتفاق متاح، وأنه لن تتم إعادة فتح المفاوضات إذا تم رفضه في لندن.

وتعهدت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي بترويج الاتفاق في بريطانيا، ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطانى على قبول أو رفض الاتفاق في ديسمبر المقبل.

وأضاف بابيس في مقابلة أجريت معه في بروكسل: "أنا متأكد تماماً، لا أتوقع أن يصوتوا بـ (لا)، ولكن إذا حدث هذا، فإن المجلس الأوروبي سيجتمع للتفكير في كيفية المضي قدماً"، وأضاف "لا أحد يرغب في إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك: اتفاق بريكست جيد للجميع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى