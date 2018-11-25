كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيك: اتفاق بريكست جيد للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعهدت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي بترويج الاتفاق في بريطانيا، ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطانى على قبول أو رفض الاتفاق في ديسمبر المقبل.
وأضاف بابيس في مقابلة أجريت معه في بروكسل: "أنا متأكد تماماً، لا أتوقع أن يصوتوا بـ (لا)، ولكن إذا حدث هذا، فإن المجلس الأوروبي سيجتمع للتفكير في كيفية المضي قدماً"، وأضاف "لا أحد يرغب في إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
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