كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيك: اتفاق بريكست جيد للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، اليوم الأحد، إنه "أتوقع أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه اتفاق جيد حقاً للجميع".

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا خلال اجتماع في بروكسل اليوم، مؤكدين أن الاتفاق هو أفضل اتفاق متاح، وأنه لن تتم إعادة فتح المفاوضات إذا تم رفضه في لندن.

وتعهدت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي بترويج الاتفاق في بريطانيا، ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطانى على قبول أو رفض الاتفاق في ديسمبر المقبل.