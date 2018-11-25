كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعتزم نشر أنظمة أسلحة جديدة العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي اختبار تقييم، أصابت 9 من أصل 10 صواريخ موجهة أهدافها بدقة وقد بدأ تطوير هيغونغ في 2011، وسيتم نشره على السفن البحرية وسفن الإنزال.
وكما تخطط الوكالة إلى الانتهاء من تطوير مركبة جوية من دون طيار متوسطة الارتفاع "MUAV" في غضون سبتمبر من العام المقبل لتسليمها إلى سلاح الجو، وهي عبارة عن طائرة بدون طيار تعمل على مسافة 10-12 كيلومتراً فوق سطح الأرض، مع نطاق رادارات يصل مداها إلى 100 كيلومتر.
ومن المتوقع أن يتم نشر القوة القتالية للصاروخ الكوري التكتيكي سطح - سطح "KTSSM" في 2020، وهي قادرة على تدمير قطع المدفعية بعيدة المدى مخبأة في الأنفاق تحت الأرض.
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