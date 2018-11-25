كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعتزم نشر أنظمة أسلحة جديدة العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم كوريا الجنوبية نشر أنظمة أسلحة تم تطويرها حديثاً في العام المقبل، بما في ذلك صواريخ اعتراضية موجهة على متن السفن، وفقاً لما ذكره مسؤولون في صناعة الدفاع لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد.

وذكر المسؤولون أن وكالة تطوير الدفاع أكملت تطوير صاروخ موجه يسمى هيغونغ "القوس البحري"، المصمم لاعتراض صواريخ العدو القادمة أو إسقاط الطائرات، وتم إطلاقه من منصة عمودية مع نظام رادار قادر على اكتشاف عدة أهداف في وقت واحد.

وفي اختبار تقييم، أصابت 9 من أصل 10 صواريخ موجهة أهدافها بدقة وقد بدأ تطوير هيغونغ في 2011، وسيتم نشره على السفن البحرية وسفن الإنزال.

وكما تخطط الوكالة إلى الانتهاء من تطوير مركبة جوية من دون طيار متوسطة الارتفاع "MUAV" في غضون سبتمبر من العام المقبل لتسليمها إلى سلاح الجو، وهي عبارة عن طائرة بدون طيار تعمل على مسافة 10-12 كيلومتراً فوق سطح الأرض، مع نطاق رادارات يصل مداها إلى 100 كيلومتر.