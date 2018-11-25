للمرة الرابعة.. تأجيل مباراة ريفربلايت وبوكاجينيور

بعث إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكومنبول” عشية اليوم الأحد، مراسلة لكل من ريفربلايت وبوكا جينيور الأرجنتينيين، طرفا نهائي كوبا ليبيرتادوريس، يخبرهما بأن المباراة التي كانت مقرر إجراؤها مساء اليوم، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق.

وحسب الموقع الرسمي لنادي ريفربلايت الأرجنتيني، فإن إدارة النادي توصلت بمراسلة من الاتحاد القاري، تخبرها بأن المباراة تم تأجيلها لموعد لاحق، ولم يتم تحقيق لحدود اللحظة موعدها الجديد.

وفي الجهة المقابلة، بعثت إدارة نادي بوكا جينيور، مراسلة لاتحاد “الكومنبول” تطالب منه، بلعب هذه المباراة دون حضور الجماهير.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر، أمس السبت تغيير موعد إياب نهائي “كوبا ليبيرتادوريس” وتأجيله إلى غاية اليوم الأحد (على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي)، وذلك بسبب أعمال العنف والشغب التي نشبت قبل دقائق من انطلاقها في الموعد الأول، بعد أن قامت جماهير ريفر بليت بمهاجمة حافلة بوكا جونيورز، بالحجارة والغاز مسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة بعض اللاعبين، كما هدد رئيس النادي بعدم خوض المباراة بسبب هذا الفعل.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بملعب “لا بومبونيرا”.