عبد الله آيت شريف
نظم نشطاء جمعويون بمدينة الرباط، اليوم الأحد، مبادرة لتنظيف مقبرة الشهداء الشهيرة بالعاصمة شارك فيها عشرات من المتطوعين الشباب.
وجاءت الخطوة التي تعتبر الثالثة من نوعها في هذه المنطقة بتنسيق بين فعاليات المجتمع المدني وبين مجلس مقاطعة حسان، وذلك استجابة لنداءات وجهتها ساكنة المدينة، بهدف الحفاظ على هذا الفضاء وإحسانا بمن دفن فيه.
وأكد مشاركون في الحملة أن المبادرة جاءت كعبير عن غيرة فعاليات المجتمع المدني على مدينتهم، داعين إلى مشاركة أوسع خلال الأسابيع المقبلة، فيما أشادت رئيسة مقاطعة حسان، سعاد زخنيني بمستوى التعبئة الذي أبان عنه المتطوعون، مؤكدة أن التعاطي مع هذه المبادرات يعكس جمالية روح وسلوك المواطنين.
شكرا لقرائتكم خبر عن جمعويون ومنتخبون يدا في يد لتنظيف المقابر..ومتطوعون: هذا عمل صالح..هنا أجدادنا وغدا نحن -فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .