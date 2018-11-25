أجواء استثنائية بـ”دونور”..مد رجاوي قبل نهائي كأس “الكاف”-فيديو

فيديو: حمزة مصباح

لا صوت يعلو فوق أهازيج “الأبيض والأخضر” بالعاصمة الاقتصادية البيضاء منذ الساعات الساعات الأولى للصباح، في يوم اعتادت فيه المدينة أن ترتاح من ضجيج السيارات واكتظاظ الحركة المرورية بأبرز شوارعها.

“الرجاء العالمي” أو “رجاء الشعب”.. هكذا يفتخر مشجعو النسور الخضر بإنجازات فريقعم التاريخية التي تم تحقيقها منذ عقود، وصولاً إلى الشوط الأول الذي يستضيفه ملعب محمد الخامس لـ 90 دقيقة، مساء اليوم الأحد، أمام الضيف فيتا كلوب الكونغولي، بنهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

كل الشوارع المؤدية إلى “ملعب الرعب” كما يحلو للجماهير البيضاوية تلقيبه، اكتست الأخضر والأبيض، شباب ونساء، شيوخ وأطفال، اختاروا التوجه إلى محيط “دونور” ساعات قبل صافرة بداية نهائي ذهاب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بحثاً عن احتفالية بأبواب “دونور”، قبل 90 دقيقة سيكون فيها الرجاء في مهمة تحقيق نتيجة إيجابية هنا بالمغرب، لتطميين الملايين من عشاق ومسانديه في جميع ربوع المملكة، فرفاق زكرياء حذراف سيمثلون اليوم الكرة الوطنية بجميع أطيافها.

كاميرا “اليوم 24″، رصدت لكم أبرز كواليس ما قبل نهائي كأس “الكاف” بمحيط ملعب محمد الخامس ساعات قبل قمة فيتا كلوب والرجاء: