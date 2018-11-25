أثمنة دجاج تنخفض بأكثر من 4 دراهم.. وهاشتاغ “خليها تقاقي” مازال منتشرا

أسبوع بعد ارتفاع أثمنة الدجاج إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، سجلت الأثمنة نهاية الأسبوع الجاري انخفاضا بأكثر من 4 دراهم.

وكشف سعيد جناح، الأمين العام لجمعية مربي الدواجن في المغرب، في حديث مع “اليوم24″، أن أثمنة الدجاج وصلت بين 16 و17 درهم للكيلوغرام الواحد.

وأوضح المتحدث ذاته، في حديثه مع الموقع، أن ارتفاع الأثمنة هو طبيعي لعدة اعتبارات، أهمها إتلاف منتوج الكتاكيت الذي اتخذته أرباب المحاضن.

وتم الأسبوع الماضي، حسب جناح، إتلاف ما نسبته 70 في الكتاكيت، وأن الأثمنة ستظل مرتفعة خلال الأسبوعين المقبلين، رغم عودة الانتاج بالشكل الطبيعي.

وقررت أرباب المحاضن حسب المصدر ذاته، إتلاف الكتاكيت بدعوى حل الأزمة التي عرفتها أثمنة الدجاج طيلة السنة، والتي تراوحت بين 7و10 دراهم بالضيعات.

واستنكرت الجمعية المغربية لمربيي الدواجن، الوضع الحالي، معتبرة أنه “يكرس الاحتكار الذي يخدم مصالح أصحاب المحاضن على حساب مصلحة المربيين الذين يعيشون أزمات متوالية”.

وأطلق نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، منتثف الأسبوع الجاري، حملة مقاطعة للدجاج، احتجاجا على ارتفاع أسعاره، حيث تجاوز سعره 25 درهما للكيلوغرام الواحد ببعض الأسواق.

وتداول النشطاء الفيسبوكيين على نطاق واسع هشتاغ “#خليها_تقاقي” تعبيرا عن رفضهم لرفع الأثمنة.

