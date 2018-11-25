هزة أرضية وسط البلاد مركزها إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضربت، مساء اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، شمال غربي إيران، قرب الحدود العراقية، ووصلت امتداداته إلى العاصمة بغداد وإلى أرجاء مختلفة من الكويت.

ووفقًا لموقع "واللا" الإسرائيلي، شعر سكان وسط البلاد (منطقة المركز)، بالهزة. دون التبليغ عن حدوث أضرار مادية أو وقوع إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيلوجي الأميركي إن قوة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر، ومركزها منطقة إيلام، شمال غربي إيران.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غربي مدينة إيلام القريبة من حدود إيران مع العراق.

ولم يتضح على الفور حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الزلازل.