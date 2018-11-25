شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب إيران ويشعر به سكان العراق والكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ضرب مساء اليوم الأحد، زلزال منطقة إيلام الإيرانية فيما شعر به سكان بغداد ومحافظات عراقية والكويت.

وبلغت قوة الزلزال 6.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع في منطقة داخل إيران، بالقرب من الحدود العراقية.

وشعر بالزلزال سكان بغداد ومحافظات عراقية عدة، وكذلك سكان بعض المناطق في الكويت.