انت الان تتابع ذبح شقيقته لسوء سلوكها وادعى انتحارها في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ م

"كان لازم اتخلص منها.. جابتلنا العار بسوء سلوكها وحاولنا مراراً وتكراراً تحذيرها لكن لم تستجب.. فقررت التخلص منها"، هكذا كانت اعترافات طالب فى العقد الثانى من العمر، تخلص من شقيقته فى الإسكندرية وادعى انتحارها لمرورها بحالة نفسية سيئة، لكن أجهزة الأمن تمكنت من كشف غموض وملابسات الواقعة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بعدما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطاراً من قسم شرطة ثان الرمل بورود بلاغ من مستشفى فيكتوريا الخاص بوفاة "طالبة، 16عاماً" ، مقيمة بدائرة القسم.

جاء بتقرير المستشفى، أن توفيت إثر إصابتها بجروح بالرقبة واليد اليسرى وبسؤال شقيقها طالب، 20 عاماً، قرر أنه ترك شقيقته بالشقة بمفردها وتوجه لشراء مأكولات ولدى عودته إكتشف إصابتها فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت. وأضاف أنها كانت تعانى من اكتئاب نفسى وسبق محاولتها الإنتحار أكثر من مرة وبسؤال والدها