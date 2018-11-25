انت الان تتابع رئيس «الكونميبول» يكشف مصير السوبر كلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد على مبروك ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٦ م
أكد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عدم وجود نية نهائيًا لتأجيل مواجهة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز مرة أخرى، مشددًا على أن المباراة ستقام فى الموعد المقرر لها مساء اليوم على ملعب المونيمونتال، وجاءت تأكيدات الكونميبول عبر رئيسه أليخاندرو دومينيجيز، الذي شدد على إقامة المباراة فى موعدها من خلال تصريحات مقتضبة لشبكة "Tyc" الأرجنتينية، وقال: "المباراة ستقام في موعدها دون تغيير، الساعة 5 بالتوقيت المحلي. كان هناك اتفاق بين جميع الأطراف أمس".
وكان بوكا جونيورز قد أصدر بيانًا رسميًا، منذ قليل، أكد خلاله أنه طالب كونميبول بتأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، الذي من المقرر أن يقام في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب المونيمونتال. وقامت جماهير ريفر بليت برشق حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد
وكان بوكا جونيورز قد أصدر بيانًا رسميًا، منذ قليل، أكد خلاله أنه طالب كونميبول بتأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، الذي من المقرر أن يقام في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب المونيمونتال.
وقامت جماهير ريفر بليت برشق حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق، كما تسبب إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز لتفريق الجماهير في إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز باختناق.
وقال نادي بوكا جونيورز في بيانه، إنه يطالب بإقامة اللقاء في أجواء متكافئة، وإنه يرى أن الشروط التي تم الاتفاق عليها لم تتحقق، وهو ما يجعله يرفض خوض المواجهة في تلك الأجواء.
وأضاف النادي أنه يستند إلى المادة 18 في لوائح المسابقة، وبناءً عليها طلب معاقبة الفريق المضيف، وتأجيل المواجهة التي من المقرر أن يحتضنها مونيمنتال.
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