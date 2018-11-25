في اليوم العالمي.. كيف حارب الإسلام العنف ضد المرأة؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - "التحرش وتزويج القاصرات والحرمان من الميراث".. قضايا هددت عرش المرأة باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. والمفتي: الإسلام حفظ للمرأة حقوقها المادية والمعنوية

تحل اليوم الأحد، ذكرى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، فى وقت تشهد فيه النساء العديد من أشكال ومظاهر العنف، سواء الأسرى أو المجتمعى، خصوصا مع تنامي بعض الأفكار المرتبطة بالعادات والتقاليد والأعراف والتى تنال من مكانة المرأة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ظاهرة زواج القاصرات بالأرياف والتحرش، فضلا عن محاولات البعض بالنيل من حقوق المرأة بشكل عام، "التحرير" تستعرض في هذا التقرير، كيف حمى الإسلام المرأة من العنف، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

المرأة مكرمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أكد أن المرأة مكرمة فى الشريعة الإسلامية، وواجه الإسلام كل أشكال العنف الذى يمكن أن تتعرض له المرأة من عنف جسدى أو نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي، في الوقت الذي كانت توأد فيه البنات في الجاهلية خيفة الفقر أو السبي أو توريثها ضمن الميراث بعد وفاة زوجها، وكانت

المرأة مكرمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أكد أن المرأة مكرمة فى الشريعة الإسلامية، وواجه الإسلام كل أشكال العنف الذى يمكن أن تتعرض له المرأة من عنف جسدى أو نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي، في الوقت الذي كانت توأد فيه البنات في الجاهلية خيفة الفقر أو السبي أو توريثها ضمن الميراث بعد وفاة زوجها، وكانت تحرم كذلك من الميراث وغيره من الحقوق الاجتماعية والسياسية. وأضاف شوقى علام، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: إن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها المادية والمعنوية منذ بداية الرسالة المحمدية، وقضى على كل أشكال التمييز ضدها بعد أن كانت في المجتمعات الجاهلية تعاني من التهميش وضياع الحقوق. يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). المعاشرة بالمعروف المعاشرة بالمعروف وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال أن يعاشروا نساءهم بالمعروف فقال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرً)، وهو ما يشمل حسن التعامل والمعاشرة في القول والفعل. وتابع: أن حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة وصيانة كرامتها بلغ حد أنه قد أوصى بها في أكثر من موضع فقال: «استوصُوا بالنساءِ خيراً؛ فإنهن عندَكم عَوانٌ؛ ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك»، وقال كذلك: «رفقًا ... بالقوارير»، بل كانت المرأة حاضرة في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخيرة قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث قال: «أيها النَّاس، اتَّقوا الله في النِّساء، اتقوا الله في النِّساء، أوصيكم بالنساء خيرًا». وأشار "المفتي" إلى لما جاء نسوة إلى بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكين ضرب أزواجهن لهن، قال صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: «لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم»، وقال كذلك: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِم». المرأة.. وحرية الرأي المرأة.. وحرية الرأي وأشار المفتي إلى أن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وحافظ كذلك على ذمتها المالية المستقلة وجعل نفقتها واجبة على زوجها، وكفل حقها في التعلم والتعليم. الشريعة حاربت كل اشكال العنف الشريعة حاربت كل اشكال العنف من جهته، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بالأزهر، أن الشريعة الإسلامية حاربت وبقوة وبنصوص واضحة وقطعية الدلالة والثبوت كل أشكال العنف ضد المرأة، بالتأكيد على ضرورة قبولها للزواج وعدم الإكراه، وكذلك ضمن لها حرية العمل بما لا يخالف الشرع، كما أوجب على حق المرايث، وكانت المرأة فى الجاهلية لا ترث بل تورث كنوع من الهدايا. وأضاف كريمة لـ"التحرير"، أن العنف ضد المرأة، راجع بشكل قوى إلى عدم الامتثال لأوامر المولى عز وجل فيما يتعلق بالتعامل مع المراة، وأنه حيال التزام الأفراد والجميع بمبادئ الشريعة، ستنقضي تلك الظاهرة، وأن الدين الإسلامي كرم المراة وأعطاها جميع الحقوق، ورفض كل صور العنف، بالحث على التعاون والاحترام والمحبة.

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