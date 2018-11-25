أرسنال يعود للانتصارات عبر بوابة بورنموث

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد على مبروك ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٥ م

عاد فريق أرسنال لطريق الانتصارات فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز على مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم فى إطار الجولة الـ13 من المسابقة، بهذا الفوز تعود كتيبة المدرب أوناي إيمري لتحقيق الانتصارات بعد ثلاثة تعثرات متتالية للفريق، بالتعادل أمام كريستال بالاس وليفربول وولفرهامبتون، ورفع أرسنال رصيده من النقاط 27 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز الثامن من الترتيب.

المباراة بدأت حماسية من أصحاب الأرض وسط تراجع دفاعي من لاعبي أرسنال، وفى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول استفاد أرسنال بخطأ الكولومبي جيفرسون ليرما لاعب بورنموث، الذي فشل فى إبعاد عرضية ظهير أيسر أرسنال كولاسيناك لتسكن الكرة في شباك حارس بورنموث بيجوفيتش عن طريق الخطأ، وقبل نهاية الشوط الأول نجح جوشوا