انت الان تتابع أنطوي يسجل رقمًا قياسيًا في الدوري ويتخطى بابا أركو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

نجح الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، في تسجيل هدفين لفريقه في شباك إنبي، في المباراة التي تقام حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الممتاز على ملعب عثمان أحمد عثمان. ورفع أنطوي رصيده للهدف رقم 63 في الدوري الممتاز خلال مسيرته الكروية، ليتخطى رقم بابا أركو، ويصبح الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري الممتاز برصيد 61 هدفًا. ويقدم أنطوي مستويات مميزة في المواسم الأخيرة بالدوري الممتاز مع الإسماعيلي والأهلي والمقاصة، مما دفع مسئولي الزمالك لمفاوضات نادي المقاصة للتعاقد مع الغاني.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الفوز على نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذا الفوز رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 26 احتل بها وصافة ترتيب