انت الان تتابع السيسي: قطاع الاتصالات مهم لتحسين حياة المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي" وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعاية رئيس الجمهورية. واستمع الرئيس إلى كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تضمنت عرضًا لتجربة الحكومة المصرية في الارتقاء بقطاع الاتصالات وتطويره، فضلًا عن استعراض مجالات التعاون وتبادل الخبرات في هذا الصدد مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المعرض بات جاذبًا للعديد من خبراء ورواد ومستثمري القطاعات التكنولوجية المختلفة في المنطقة والعالم.

كما اطلع الرئيس على جهود المبذولة للتحول نحو حكومة ومجتمع رقمي متكامل، كتطوير بوابة الحكومة الإلكترونية، وتكامل نظم وقواعد البيانات القومية، وإنشاء منافذ الشباك الواحد للمستثمرين، وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وإطلاق الخدمات البريدية الإلكترونية. وأكد الرئيس أهمية قطاع الاتصالات كركيزة