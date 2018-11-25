انت الان تتابع أنطوي يقود المقاصة لوصافة الدوري بهاتريك في إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٠ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الفوز على نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفيومي رصيده إلى النقطة 26، احتل بها وصافة جدول الدوري، خلفًا لفريق الزمالك المتصدر برصيد 29 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد الفريق البترولي عند النقطة 14 في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة.

تقدم فريق إنبي عن طريق أودا مارشال في الدقيقة 26، مسجلًا الهدف الأول للفريق البترولي، قبل أن ينجح جون أنطوي في التعادل للفريق الفيومي في الدقيقة 33، ولم تمض سوى دقيقتين حتى نجح محمد دبش في تسجيل هدف التقدم للفريق الفيومي في الدقيقة 35 برأسية رائعة سكنت الشباك، وقبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة نجح