الان تتابع زلزال قوي يضرب الحدود العراقية الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلن مركز المسج الجيولوجي في العراق، أن زلزالا وقع مساء اليوم الأحد، ضرب الحدود العراقية الإيرانية، بلغت شدته 6.3 على مقياس ريختر ومركزه إيران.

وقالت وسائل إعلام عربية إن الزلزال ضرب منطقة إيلام على الحدود العراقية الإيرانية، وشعر به سكان بغداد ومحافظات عراقية عدة.