الان تتابع زلزال قوي يضرب الحدود العراقية الإيرانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أعلن مركز المسج الجيولوجي في العراق، أن زلزالا وقع مساء اليوم الأحد، ضرب الحدود العراقية الإيرانية، بلغت شدته 6.3 على مقياس ريختر ومركزه إيران.
وقالت وسائل إعلام عربية إن الزلزال ضرب منطقة إيلام على الحدود العراقية الإيرانية، وشعر به سكان بغداد ومحافظات عراقية عدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب الحدود العراقية الإيرانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .