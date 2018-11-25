"طلاب من أجل مصر" تنظم ندوة لتوعية طلاب جامعة السويس بأثر مواقع التواصل علي حياتهم

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بالتنسيق مع إدارة جامعة السويس، ندوة بعنوان "أثر مواقع التواصل الاجتماعي علي حياتنا".

وذلك بحضور عدد 6 من مقدمي البرنامج الإذاعي براديو 9090، بأحد مدرجات كلية الآداب بمشاركة عدد 200 طالب بالكلية.