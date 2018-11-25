"مستقبل وطن" ينظم ندوة للتوعية بأخطار سرطان الثدي وفيروس سي بالفيوم

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، ندوة تثقيفية بمقر الحزب عن التوعية بأخطار الإصابة بأمراض سرطان الثدي وفيروس سي، وذلك بمشاركة عدد 200 سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.