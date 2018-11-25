نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، ندوة تثقيفية بمقر الحزب عن التوعية بأخطار الإصابة بأمراض سرطان الثدي وفيروس سي، وذلك بمشاركة عدد 200 سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.
شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم ندوة للتوعية بأخطار سرطان الثدي وفيروس سي بالفيوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .