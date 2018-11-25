شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بخطة قصيرة المدى لحل أزمة نواقص وغش الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمحلس النواب، وزارة الصحة ، بإرسال مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء، لمجلس النواب، لمناقشتهما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم، للاستماع إلي رؤية الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة، حول ملف الدواء ، حيث أكد "أبو الخير"، إنه منذ تخرجه من الجامعة يسمع عن قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تقدمه للبرلمان الحالي أو السابق أو الأسبق .

كما انتقد أبو الخير، ظاهرة غش الدواء، مؤكدًا أنها ظاهرة أصبحت منتشرة، وأيضًا يتم تداول وترويج الأدوية منتهية الصلاحية، قائلا: "نعلم أن أغلب الصيدليات تخسر، والقليل من الصيادلة يبيعون للمواطنين أدوية منتهية الصلاحية، لذلك نطالب الوزارة بالتوسع في سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات".

وطالب النائب عضو لجنة الشئون الصحية، باستخراج كارت دواء للمصانع بسعرين أحدهما للبيع في السوق المحلي وآخر للتصدير، حتي لا يلجأ المصنعون للتصدير فقط، وتضمن ضخ أدوية في السوق المحلي.

من جانبها قالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، موجهة حديثها لنائب وزير الصحة لشئون الدواء: "كنت أحب اسمع منك شئ عن خطة أو دراسة قصيرة المدي لحل هذه الأزمة، خاصة وأن أصحاب الأمراض المزمنة لديهم اعتقاد إن وزارة الصحة ضدهم ، مشيرا الى أن الدواء ملف أمن قومي.