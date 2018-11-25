شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة أمام "أفريقية النواب" غدا حول خطتها لدعم التوجه نحو أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، غداً الأثنين اجتماعيين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث تستمع اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده عقب الجلسات إلي الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة لعرض خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا لاسيما في ظل قرب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وتبحث اللجنة – خلال الاجتماع المزمع عقده غداً الأثنين، بحضور وزيرة الثقافة، إمكانية تفعيل سبل التلاقي ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

كما تستقبل اللجنة، صباح غداً الأحد، السفير سليمان موسى، سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة، وذلك بصالون كبار الزوار، في إطار سلسلة الزيارات التي تعقدها اللجنة مع المسئولين المصريين وسفراء الدول الأفريقية لدي مصر لتعزيز التوجه المصرى نحو قلب القارة السمراء.