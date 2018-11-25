شكرا لقرائتكم خبر عن النائب السيد حسن بعد رحلة علاج بالخارج: ما زلت فى مرحلة العلاج الكيماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتهنئة للنائب السيد حسن موسى بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج فى الخارج، قائلا: "أهنئ النائب السيد حسن موسى بعد عودته من رحلة علاج فى الخارج، ومن الله عليه بالشفاء، ونتمنى له صحة جيدة".

من ناحيته تقدم النائب السيد حسن موسى بالشكر لرئيس المجلس لسؤاله الدائم عنه، والنائبات والنواب فى كل مكان ووكيل المجلس السيد الشريف، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام البرلمان، مؤكدا أنه كان دائم الاتصال به فى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا.

وأوضح موسى أن التواصل الدائم من أعضاء مجلس النواب معه ومتابعة حالته الصحية كان له أثر كبير فى التعافى، لافتا إلى أنه ما زال فى مرحلة العلاج الكيماوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.