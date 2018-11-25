شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يستعرض خطة حل أزمة الدواء ونواقصه أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الصيدلة، رؤيته حول ملف الدواء ودراسة آليات حل أزمة نواقص الدواء وتطوير صناعته، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد.

وأكد نائب وزير الصحة أن سيتم إطلاق حملة توعية خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات التي تتخذ في ملف الدراء، لافتا إلي إجراء دراسة عن أهم المسببات لظاهرة نقص الدواء في مصر، ووفقا لنتائج دراسة التحليل الجذري ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من نواقص الدواء.

وقال نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة: "بدأنا خلال الشهر الحالي في تحسن، فبدلا من نقص 154 مستحضرات أصبح عدد النواقص 121، ويتم العمل علي التنبؤ مبكرا بنواقص الدواء، لمواجهة المشكلة وحلها وتلافي أي ضرر قد يقع علي المواطن، وكذلك مواجهة مخالفات البعض "بتسقيع المستحضرات لرفع سعرها".

وأوضح أن الخطة تشمل إجراء دراسات تسعيرية متقدمة مع مراعاة معدلات التضخم، لافتا إلي صدور القرار الوزاري لتنظيم طلبات تسجيل المستحضرات الدوائية بغرض تسريع التسجيل، بالإضافة إلي توطين الصناعات الدوائية المتقدمة الهامة، وتطوير مصانع الدواء المملوكة للدولة، وخلق شراكة مستدامة بهدف نقل التكنولوجيا، دعم وتسريع تسجيل المستحضرات.

وأشار إلي أنه يتم إقامة ورشة عمل كل شهر لتطوير التصدير، علاوة علي دعم وتشجيع الشركات لعمل تحالفات دوائية لدخول المناقصات العالمية للدواء.