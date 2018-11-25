«هربوه برة مصر».. كشف غموض فيديو اختطاف تلميذ من أمام مدرسته بمدينة نصر

محمد صابر - احمد سلامة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط أبطال مقطع فيديو لاختطاف طفل من أمام مدرسة بمدينة نصر، وتبين أن خلافا أسريا بين زوجين وراء الحادث.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من "عندليب.م. ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها لعودة ابنها "آسر أ. ن" 4 سنوات طالب، من مدرسته الكائنة بدائرة القسم برفقتها والدتها وشقيقتها أمام العقار سكنها، قامت مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصى خشبية واستعرضوا القوة...