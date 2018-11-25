ترند الموجز| احتفال صلاح يثير الجدل.. والفرعون يقترب من برشلونة.. وشروط وموعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية.. وأقوى عروض أولاد رجب

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، احتفال صلاح على طريقة راموس يثير الجدل.. والصحف البريطانية ترصد الواقعة.. ورد غاضب من كلوب، وبعد تصريحات أجيري.. هل ينتقل صلاح لبرشلونة؟.. “ماركا” الإسبانية تجيب، وبالشروط والتخصصات وموعد التقديم.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية، و"أولاد رجب" تفاجيء المصريين بأقوى عروض وتخفيضات الشتاء.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

احتفال صلاح على طريقة راموس يثير الجدل.. والصحف البريطانية ترصد الواقعة.. ورد غاضب من كلوب (فيديو)

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول، وسجل هدفا في فوز فريقه على واتفورد، بثلاثية دون رد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري هدفه عند الدقيقة 67 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماني، وسدد الكرة من لمسة واحدة تجاه المرمى.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ7، محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين التي يتصدرها أجويرو بـ8.

ويعتبر هدف صلاح هو السادس له في شباك واتفورد خلال 3 مباريات فقط، بعد أن سجل 5 أهداف الموسم الماضي في مرماهم.

طريقة احتفال صلاح تثير الجدل

وأثارت طريقة احتفال صلاح بهدفه جدلا كبيرا، حيث توجه إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه، بطريقة غير معتادة من قبل اللاعب الدولي المصري.

وطريقة احتفال صلاح تشبه بصورة كبيرة الطريقة التي يحتفل بها قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، مما دفع البعض للتساؤل، هل كان يقصد الفرعون السخرية من مدافع الريال، الذي اتهم بتعاطي المنشطات خلال لقاء يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي؟ أم أنه يشير إلى سادس أهدافه في واتفود؟.

ويرتبط راموس وصلاح بعلاقة سيئة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز ريال مدريد على ليفربول، بعد تدخل مدافع النادي الملكي بشكل العنيف ضد الفرعون، مما تسبب في إبعاد الأخير عن الملاعب عدة أشهر.

الصحف البريطانية تعلق

من جانبها علقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على طريقة الاحتفال الجديدة لصلاح، وألمحت إلى أن احتفال اللاعب المصري، ربما يكون نوع من السخرية من الاتهامات الأخيرة، التي تطول راموس من اتهامات متعلقة بفشله في اختبارات المنشطات.

أما صحيفة ذا صن البريطانية قالت إن صلاح احتفل كـ"الفراشة" مثل راموس المتهم بتعاطي المنشطات خلال لقاء يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2017.

وفي سياق متصل علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على احتفال صلاح، بشكل غاضب عقب سؤاله من قبل أحد الصحفيين عما إذا كان تقليدا لراموس، وقال: "هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي.. ليس لدي مشكلة في السؤال.. لم أره يحتفل، لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي".

ورفع ليفربول رصيدة لـ33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما تراجع واتفورد للمركز الـ9 بـ20 نقطة.

صلاح رجل المباراة

وشهد اللقاء تألق كبير للنجم المصري، وكان الأخطر على المرمى، لينال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

وحرم تألق حارس واتفورد، صلاح من تسجيل هدف من رأسية متقنة.

رقم قياسي جديد

وحقق صلاح رقما قياسيا جديدا، بعد هدفه في واتفورد، حيث أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز، تحت قيادة يورجن كلوب على الرغم من أنه لعب فقط 41% من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني (49 من 119 مباراة). (رابط الخبر)

بعد تصريحات أجيري.. هل ينتقل صلاح لبرشلونة؟.. “ماركا” الإسبانية تجيب

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن وجهة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد تتحول نحو برشلونة الإسباني، الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد تراجع عن فكرة ضم صلاح، بسبب المطالب المالية الكبيرة التي يريدها ليفربول، مما يفسح الطريق أمام غريمه التقليدي برشلونة، لخطف الفرعون المصري بداية من الموسم المقبل.

وأبدى النادي الكتالوني إعجابه بصلاح، ويسعى بقوة لضمه لصفوفه ليكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبلي الذي اقترب من الرحيل عن الفريق الإسباني.

وكان خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، قد كشف في وقت سابق أن صلاح ربما يترك ليفربول للبحث عن ناد أخر، في حال فشل الريدز في التتويج بألقاب خلال الموسم الجاري.

وقال أجيري في تصريحات لقناة" أون سبورت": "صلاح قد يترك ليفربول بعد عام أو إثنين لو الفريق لم يفز ببطولات".

وإذا ربطنا بين تصريحات أجيري، ورغبة برشلونة في التعاقد مع صلاح، سنجد أن الفرعون قد يترك الريدز بحثا عن الألقاب والبطولات.

وكان نادي ليفربول قد جدد عقد صلاح حتى عام 2023 وذلك من أجل تحسين راتبه بعد تألقه الموسم الماضي.

وأصبح راتب الفرعون الجديد مع الفريق 10 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بمعدل 200 ألف جنيه إسترليني بالأسبوع وهذا تقريبًا ضعف راتبه الماضي، ليصبح "مو" هو اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الريدز الآن.

موسم استثنائي لصلاح

وقدم صلاح موسما استثنائيا، العام الماضي مع الليفر، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

وأصبح الفرعون المصري أول لاعب إفريقي منذ عام 2010 يتوج بلقب الهداف، بعدما سبق وحصل الإيفواري ديدييه دروجبا على اللقب عقب تسجيله 29 هدفًا مع تشيلسي فى موسم 2009 – 2010، كما بات أول لاعب من ليفربول يتوج بالجائزة منذ موسم 2013 – 2014 عندما نجح لويس سواريز فى حصدها بـ 31 هدفًا.

كما فاز صلاح بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليج، كما وصل مع الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وفاز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، ومن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتوج الفرعون، مؤخرا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو خلال المنافسة على لقبي أفضل لاعب في العالم، وأوروبا.

كما ينافس صلاح حاليا، على الحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بالإضافة إلى ترشيحه من قبل بي بي سي للمنافسة على لقب افضل لاعب في إفريقيا لعام 2018. (رابط الخبر)

بالشروط والتخصصات وموعد التقديم.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

نشر المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، بيانا الأحد، يعلن فيه عن قبول القوات المسلحة، دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربىة، موضحا موعد التقديم والشروط والتخصصات المطلوبة.

وصدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية والتى تشمل الدفعات 114 أطباء و77 مهندسين و65 مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض دفعة يناير 2019 م ، صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة .

التخصصات المطلوبة:

وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات تشمـل الطب البشرى من الذكور الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه ، ويمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجة "الماجستير الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة شرط أن يكونوا من تخصصات الأقسام الأكاديمية " التشريح / الكيمياء الطبية الحيوية البيولوجيا الجزئية / الفارماكولوجى ، والأقسام الإكلينيكية ( الطب الشرعى والسموم ) ويفضل من أمضى فترة التدريب كمعيد جامعى للأقسام الأكاديمية والإكلينيكة ، كذلك تخصص طب الأسنان ذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وتخصص الطب البيطرى ذكور للحاصلين على درجة البكالوريوس وتخصص صيدلة ذكور وإناث الحاصلين على درجة البكالوريوس " ورئيسات تمريض إناث من الحاصلات على درجة البكالوريوس ، ويشترط لدفعة الأطباء أن يكون المتقدم قد أمضى فترة الإمتياز وأن يكون حاصلاً على تقدير جيـد فأعلـى للأطباء البشريين والأسنان ، ومقبول فأعلى بالنسبة للطب البيطرى والصيدلة والتمريض إناث ، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2018 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا يزيد سن المتقدم فى الأول من يناير 2019 بالنسبة للأطباء البشريين وطب الأسنان الحاصلين على درجة البكالوريوس عن 30 سنة ، والحاصلين علي درجة الماجستير عن 34 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة ، والأطباء البيطرين والصيادلة الحاصلين على درجة البكالوريوس عن 28 سنة وخريجات كلية التمريض الإناث الحاصلات علي درجة البكالوريوس عن 26 سنة .

أما بالنسبة للدفعة 77 مهندسين فتشمل تخصصات كهرباء قوى / الحواسب/ إتصالات - إلكترونيات /ميكانيكا قوى /ميكانيكا إنتاج /هندسة بحرية ( بناء سفن ) /ميكانيكا سيارات /هندسة طيران /هندسة مدنى / هندسة عمارة / هندسة طبية /الهندسة الكميائية ، ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين علي المؤهل عام 2018 وما قبلها على أن لا يزيد السن فى الأول من يناير 2019 عن 26 سنة بتقدير مقبول فأعلى ويتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الدرجة العلمية أولاً ثم درجات النجاح فى باقى إختبارات القبول .

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة 65 مختلط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على تقدير جيد فأعلى فى تخصصات كيمياء خاصة / كيمياء مزدوجة/ كيمياء حيوية/ كيمياء تحليلية/ علوم ميكروبولوجى / علوم حيوان / علوم بيولوجى /علوم جيولوجيا /علوم فيزياء / علوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات .

وتخصص حقوق وتجارة ( محاسبة ) وزراعة وتربية رياضية واللغات " إنجليزى , فرنسى , يابانى ، سواحيلى " ويفضل خريجى كليات الألسن ، وتخصص علاج طبيعى وتخصص آداب (علم نفس وإجتماع ) وتخصص إعلام وصحافة ويفضل خريجى كليات الإعلام والصحافة ، على أن يكون المتقدمين من الذكور الحاصلين على المؤهل عن عام 2018 م والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على أن لا يزيد السن فى الأول من يناير 2019 عن 26 سنة . ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط الحاصلين على الماجيستير على أن لا يزيد السن عن 34 سنة ، وتخصص آداب علم نفس وإجتماع من الإناث بشرط أن تكون حاصلة على المؤهل عام 2018والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على أن لا يزيد السن فى الأول من يناير 2019 عن 26 سنة ويفضل أن تكون الإناث من الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة . كما يسمح لتخصص العلاج الطبيعى ( ذكور وإناث ) الحاصلين على المؤهل عام 2016 التقدم لهذه الدفعة .

من جانبه أوضح مدير الكلية الحربية أنه بالنسبة للتخصصات المطلوبة بدرجة "البكالوريوس / الليسانس " سيتم قبول الطلبة بالدرجة العلمية المطلوبة وسيتم معاملتهم وتعيينهم بعد التخرج بنفس الدرجة حتى فى حالة حصول الطالب على درجة علمية أعلى "ماجستير / دكتوراه " ، أما بالنسبة لتخصص الطب البشرى وطب الأسنان فيسمح بقبول الطالب بدرجة علمية أعلى "ماجستير / دكتوراه " ، وكذلك الكيمياء التحليلية فيسمح بقبول الطالب بدرجة الماجستير .

الشروط:

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين ، وأن لا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى ، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن لا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد عسكرى أو مدرسة عسكرية ، وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ، وأن يجتاز جميع الإختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التى يحددها مكتب تنسيق القبول وفقاً للمستويات المقررة ، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7,5 متر بدون تردد وللمرة الأولى , ولايجوز إعادة الكشف على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية ، وأن لا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) ويجتاز العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل الطبية المتقدمة كذلك إجتياز الإختبارات النفسية المقررة ، ويسمح للضباط الإحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط .

مدة الدراسة وموعد التقديم

على أن تكون مدة الدراسة ستة أشهر بالكلية الحربية لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/12/2018 .(رابط الخبر)

بالأسعار والصور| "أولاد رجب" تفاجيء المصريين بأقوى عروض وتخفيضات الشتاء

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