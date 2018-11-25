وقفة تضامنية لحركة السلام الدائم مع الحقوق الاجتماعية والإنسانية التي تخص الطفولة

نظمت "حركة السلام الدائم" وجمعية "فكرة" بالتعاون مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ و​المجلس الأعلى للطفولة​، زيارة إلى ​المتحف الوطني​، نفذ بعدها الأطفال و​الشباب​ المشاركون وقفة صامتة على أدراج المتحف الوطني، طالبوا فيها المعنيين بجملة من الحقوق الاجتماعية والإنسانية التي تخص الطفولة.

وألقت الناشطة سارة سعيد كلمة، لفتت فيها إلى أن "هدف الوقفة الصامتة، التضامن مع حقوق الطفولة، وأبرزها: حق التعليم والتعليم الإلزامي والمجاني بالتحديد، حتى عمر 15 سنة.

- حق ​الصحة​ و​الضمان الاجتماعي​، حيث لا تتوفر الخدمات الصحية بصورة متساوية من ناحية توزيع الخدمات الجغرافية.

- حق الحماية، حيث يوجد قانون صدر في 2014، عن حماية الأسرة من جميع أشكال ​العنف الأسري​.

- حق المشاركة، إذ لا يوجد قوانين محددة، تضمن حقوق الأطفال في المشاركة".