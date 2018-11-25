نظمت "حركة السلام الدائم" وجمعية "فكرة" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة، زيارة إلى المتحف الوطني، نفذ بعدها الأطفال والشباب المشاركون وقفة صامتة على أدراج المتحف الوطني، طالبوا فيها المعنيين بجملة من الحقوق الاجتماعية والإنسانية التي تخص الطفولة.
وألقت الناشطة سارة سعيد كلمة، لفتت فيها إلى أن "هدف الوقفة الصامتة، التضامن مع حقوق الطفولة، وأبرزها: حق التعليم والتعليم الإلزامي والمجاني بالتحديد، حتى عمر 15 سنة.
- حق الصحة والضمان الاجتماعي، حيث لا تتوفر الخدمات الصحية بصورة متساوية من ناحية توزيع الخدمات الجغرافية.
- حق الحماية، حيث يوجد قانون صدر في 2014، عن حماية الأسرة من جميع أشكال العنف الأسري.
- حق المشاركة، إذ لا يوجد قوانين محددة، تضمن حقوق الأطفال في المشاركة".
شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة تضامنية لحركة السلام الدائم مع الحقوق الاجتماعية والإنسانية التي تخص الطفولة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .