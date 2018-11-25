اقفال صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الصيادلة وبدء عملية الفرز الكترونيا

أقفلت في هذه الأثناء صناديق الإقتراع في إنتخابات ​نقابة الصيادلة​، في حين بدأت عملية الفرز الكترونيا وبلغت نسبة الاقتراع قرابة 67 في المئة.

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