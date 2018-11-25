كلودين روكز: لتعديل قانون الصيد والزام الصياد بجمع الخرطوش

طالبت رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ ​كلودين عون روكز​ "بتعديل قانون الصيد والزام الصياد بجمع الخرطوش"، محذرة من مضار الخراطيش. وخلال تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومبادرة عيش لبنان وجمعيةsafe side و​بلدية القاع​، نشاط تطوعيا لجمع خراطيش الصيد في بلدة القاع في البقاع الشمالي، طالبت القوى الامنية بـ"تكثيف الدوريات واحترام قانون الصيد"، مشددة على "اننا بلد ومجتمع يحترم النظافة". من جانبه، رحب محافظ بعلبك الهرمل ​بشير خضر​ بالسيدة روكز، وطالب الصيادين "باحترام القانون ورفع النفايات"، محذرا من "خطر التلوث"، ومطالبا باحترام البيئة. بدوره، شكر كاهن رعية القاع الاب أليان نصرالله السيدة روكز والمحافظ خضر والمشاركين في الحملة، مؤكدا "ان المحافظة على بيئة نظيفة يحفظ جمال لبنان". كما رحب رئيس البلدية ​بشير مطر​ بالضيوف في القاع، البلدة التي عانت أمس من اضرار السيول، آملا المساعدة للعمل على رفع الاضرار.

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