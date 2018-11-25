كارلوس غصن ينفي الاتهامات الموجهة إليه بالاختلاس واخفاء عائداته

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نفى الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي كارلوس غصن، أي إخفاء لعائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها، بحسب ما أفاد التلفزيون الياباني الرسمي "ان اتش كي" اليوم الاحد.
يذكر ان غصن، الفرنسي البرازيلي اللبناني، والذي بقي رسمياً رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو، لم يتحدّث منذ توقيفه الاثنين في طوكيو.
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