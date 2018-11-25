خارجية إيران لأبو الغيط: وجه كلامك للدول التي تنفق مليارات للخارج ولا تحصد إلا الإهانات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ردا على تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط أن "علاقتنا مع أغلب دول المنطقة مبنية على الحوار والتعاون"، مشيراً الى أن "إيران تتعامل بشكل بناء مع حكومات ودول المنطقة وتقف إلى جانبها عند الضرورة وعند طلبها ذلك".
وأوضحت الخارجية الإيرانية أنه "من الأفضل لأحمد أبو الغيط ألا يتأثر ببعض دول المنطقة ويبتعد عن التصريحات المثيرة للتفرقة".
وشددت على انه "على أبو الغيط أن يعلم أنه الأمين العام لجامعة الدول العربية وليس مروجا لسياسات بعض الدول"، لافتةً الى أنه "على أبو الغيط توجيه كلامه للدول التي تنفق مليارات الدولارات للخارج ولا تحصد إلا الإهانات".
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