مقتل 22 شخصا وفقدان العشرات بغرق مركب سياحي في بحيرة فيكتوريا بأوغندا

أعلنت ​الشرطة​ الأوغندية عن مقتل 22 شخصا وفقدان أكثر من 60 آخرين إثر ​غرق مركب​ سياحي كان يحمل نحو 100 سائح في بحيرة فيكتوريا بسبب ​الأحوال الجوية​ السيئة.

وأوضح مدير العمليات في الشرطة الأوغندية عثمان موغينيا "اننا انتشلنا 22 جثة وأنقذنا 26 شخصا، ووفقا لأحد الناجين، فقد كان أكثر من 90 شخصا على متن المركب"، مشيرا إلى أن "​الطقس​ السيئ والحمولة الزائدة تسببا على الأرجح بالحادث".

ولفت الى "اننا نرجح أن عدد الركاب كان يتجاوز المسموح، ناهيك عن أن الركاب كانوا ثملين، كما نرجح أن يكون الطقس السيئ قد ساهم في غرق المركب".