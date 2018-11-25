وزيرةخارجية المكسيك تنفي ادعاءات ترامب بشأن قافلة مهاجري أميركا الوسطى

نفت وزيرة الداخلية المكسيكية المكلفة أولغا سانشيز "ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بقاء مهاجري أميركا الوسطى القادمين صوب الولايات المتحدة، في المكسيك، حتى الانتهاء من الموافقة على طلبات لجوئهم في المحاكم الأميركية"، مؤكدةً أن "الحكومة لم تعقد أية اتفاق من أي نوع مع الولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن "الحكومة المقبلة في المكسيك تجري محادثات مع الولايات المتحدة"، مؤكدةً "أنهم لم يبرموا أي اتفاق لأنهم ما زالوا خارج السلطة".
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