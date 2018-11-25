أ.ف.ب: الجيش الاسرائيلي يوقف محافظ القدس الفلسطيني للمرة الثانية

أوقف الجيش ال​اسرائيل​ي محافظ ​القدس​ الفلسطيني عدنان غيث ليلا في ​القدس الشرقية​، للمرة الثانية خلال أشهر، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن متحدّث باسم ​الشرطة الاسرائيلية​، وذلك بعد خضوعه لتحقيق حول صفقة بيع أراض.

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