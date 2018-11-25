بالصور.. محافظ كفرالشيخ يطلق حملة "مناهضة العنف ضد المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، حملة مناهضة العنف ضد المرأة لمدة 16 يومًا، اعتبارًا من اليوم 25 نوفمبر وحتى يوم 10 ديسمبر المقبل، في مدن ومراكز المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المرأة المصرية شاركت في مختلف المجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضحت بأغلى ما عندها في سبيل أمن الوطن، ورفعته واستقراره فهي أم الشهيد وزوجته وابنته فوجب توجيه تحية إعزاز وتقدير لهذه المرأة العزيزة التي تعد مثالاً رائعًا ومشرفًا للمرأة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه يترتب على العنف ضد المرأة آثار نفسية واجتماعية جسيمة، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومخالفا لجميع الأديان والشرائع السماوية التي حثّت على احترام المرأة ورعايتها ومنحها كافة حقوقها كما أنها شريك الرجل في تحمل مسئوليات الحياة وهي نصف المجتمع والتي تربي نصفه الآخر.

ودعا "طه" جميع الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية لتضافر كل الجهود والعمل على مناهضة العنف ضد المرأة ومنحها كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والشرعية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، الدكتورة هايدي حسام الدين، رئيس وحدة العنف ضد المرأة بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومنى حسين، رئيس وحدة شئون المرأة بالمحافظة، وأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية.