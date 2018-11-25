المالية تعيد تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية في 16 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريد الرسمية اليوم الأحد، قرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بإعادة تقدير الإيجار السنوي لبعض الأراضي الزراعية، في 16 محافظة على أن يتم العمل بضريبة الأطيان المعدلة بناء على التقديرات الجديدة، اعتبارا من 1 أغسطس 2020.

وشمل القرار محافظات الإسكندرية والفيوم والغربية والشرقية والدقهلية والجيزة والبحيرة والمنوفية والقليوبية والمنيا وبين سويف ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ وأسيوط وقنا.

وأشار القرار إلى أن هذا التعديل يأتي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرئب الأطيان.

وقال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية لمصراوي، إن هذا القرار بإعادة تقدير القيمة الإيجارية، يخص حالات معينة من الأراضي الزراعية، وليس عموم الأراضي الزراعية في مصر.

وأضاف أن القرار "يختص ببعض الأراضي التي لم تكن مربوطة من قبل في ضريبة الأطيان، أو تلك التي دخلت عليها تحسينات مثل الصرف المغطى، والذي من شانه أن يرفع قيمتها الإيجارية وبالتالي ضريبة الأطيان المفروضة عليها".

وقال السرجاني، إنه "في كل الأحوال هذه ضريبة الأطيان الزراعية مجمد العمل بها في الوقت وفقا لقرار جمهوري، وأن التعديلات التي جرت على القيمة الإيجارية لبعض الأراضي لن يتم العمل بها إلا بعد انتهاء فترة تجميد ضريبة الأطيان".

وكان الرئيس عبدالقتاح السيسي، قرر تجميد العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، في عام 2017، ضمن حزمة اجتماعية لتخفيف آثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.