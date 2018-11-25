هيئة البريد توقع اتفاقيتي تعاون مع "سوق دوت كوم" و"سيسكو" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي- (خاص):

وقعت هيئة البريد المصري، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوق دوت كوم، إحدى شركات مجموعة أمازون العالمية، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ict 2018".

كما وقعت هيئة البرد بروتوكول تعاون مع شركة سيسكو العالمية بهدف تحسن أنظمة الشبكات ومراكز البيانات.

وتهدف مذكرة التفاهم مع سوق دوت كوم إلى النظر في مبادرات لوجستية متنوعة من شأنها العمل على زيادة البضائع المتاحة على موقع سوق دوت كوم للمستهلكين المصريين، وتسهيل عملية إيصال المنتجات إليهم.

وقالت هيئة البريد المصري، إنها تعمل في الوقت الراهن بشكل وثيق مع شركة سوق دوت كوم في توصيل البضائع للمستهلكين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال عصام الصغير رئيس البريد المصري: "تربطنا علاقة وثيقة مع شركة سوق دوت كوم وتوقيع مذكرة تفاهم الْيَوْمَ يهدف إلى إيجاد وسائل إضافية للتعاون في إتاحة أكبر قدر ممكن من البضائع للمستهلكين المصريين وتسهيل عملية التوصيل".

وأضاف: "سيتحقق ذلك من خلال استكشاف وسائل لتطوير الخدمات اللوجستية وهو خطوة هامة نحو تسهيل التجارة الإلكترونية للمستهلكين المصريين".

وتابع عصام الصغير: "يتزايد حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بما فيها منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وتعتبر مصر من الأسواق الواعدة وخصوصا أن أغلبية الشعب المصري من الشباب وهم الفئة الأكثر طلبا من خلال التسوق الإلكتروني".

وذكر: "لذلك يعمل البريد المصري على توفير بيئة ملائمة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية وبأفضل الأسعار الممكنة ومن خلال الموقع الالكتروني للهيئة أو الموبايل".

وتطرح الهيئة خلال فاعليات مؤتمر ومعرض "كايرو آي سي تي"، الذي بدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، خدمة "البريد مول"، وهي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية، تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعرض منتجاتها عليها وبيعها، على أن يقوم البريد بتحصيل قيمة المنتجات المباعة لصالح العارضين.

كما يهدف بروتوكول التعاون الذي وقعته الهيئة مع شركة سيسكو العالمية، إلى تحسين أنظمة الشبكات ومراكز البيانات داخل البريد المصري لمواكبة التطور الذي تشهده الخدمات الإلكترونية، وتطبيق نظم التحول الرقمي.

ووقع البروتوكول عصام الصغير، وأيمن جوهري رئيس شركة سيسكو شمال وغرب أفريقيا.

وقال عصام الصغير إن البريد المصري يهدف من خلال هذا الاتفاق إلى تطوير وتحسين البنية التحتية وتزويدها بالخدمات الفنية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الشبكات ومراكز البيانات ورفع مستوى النفاذ إليها لإحداث طفرة إيجابية في شكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة خدمات إلكترونية مطورة تحظى برضا المواطنين.

وبموجب هذا الاتفاق تلتزم شركة سيسكو بتقديم كل ما يحتاج إليه البريد المصري من دعم لتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية وتزويدها بالخدمات الفنية، بالإضافة إلى خدمات ومنتجات مراكز البيانات وتحديث الشبكات وتطويرها ورفع مستوى النفاذ إليها من خلال تحقيق أقصى إتاحة للخدمات الإلكترونية التي يقدمها البريد للعملاء.

وذكر عصام الصغير أن الاتفاق يشمل تدريب العاملين بالبريد المصري من الفنيين وغير الفنيين على برامج أكاديمية سيسكو للشبكات، والتي تشمل تصميم الشبكات وتقديم أعمال الدعم اللازم لها، عبر تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وبناء المسار المهني، بهدف إعداد كوادر متخصصة من العاملين للاستفادة منها في خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة.