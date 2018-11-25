بغرس "شجرة".. رئيس جامعة المنيا ونائبه يفتتحا الأسبوع البيئي الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

بحمل شجرة صغيرة وغرسها في الأرض، افتتح كل من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أولى فعاليات الأسبوع البيئي الرابع والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة البيئة، خلال الفترة من 25 حتى 29 نوفمبر الجاري.

حضر أولى فعاليات الأسبوع، كل من الدكتور أبوبكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل عبدالله، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأسبوع، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة، وطلّاب مجموعة أصدقاء البيئة بكليات الجامعة.

عقب الافتتاح، بدأت مجموعة أصدقاء البيئة بالجامعة في أعمال النظافة العامة وزرع النباتات والأشجار وتلوين أسوار الكليات التي ستستمر على مدار الأسبوع.

وتزامنًا مع ذلك عقدت ندوة حاضر فيها ممثل لوزارة البيئة، بحضور عدد من الطلاب، أثنى فيها نائب رئيس الجامعة، على مجهودات وزارة البيئة والتعاون البنّاء والمثمر بينها وبين الجامعة، داعيًا طلاب الجامعة إلى استثمار مواهبهم الفنية وإظهارها خلال فعاليات الأسبوع البيئي المتنوعة.