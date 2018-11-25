بتهمة إهانة القضاء.. تأجيل محاكمة 20 محاميًا في المنيا لــ27 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أجّلت الدائرة السادسة في محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف علي محمد، اليوم الأحد، مُحاكمة 20 محاميًا من مركز مغاغة شمالي المحافظة، والمُتهمين بإهانة القضاء، إلى جلسة يوم 27 يناير المُقبل.

قالت مصادر قانونية في تصريحات لها اليوم الأحد، إنّ جلسة اليوم، استمعت فيها المحكمة لطلبات الدفاع والتي شملت الإطلاع على تقرير لجنة خبراء الاتصالات بشأن فيديو يوضح اعتداء المحامين على عضو القضاء في نيابة مغاغة، ومناقشة شهود النفي والإثبات، ما استجابت له المحكمة.

كانت النيابة أحالت المحامين المتهمين مطلع عام 2015 إلى المحاكمة بتهمة تعطيل العمل داخل المحكمة وإثارة الشغب والعنف والتجمهر وسب السلطة القضائية، وعرقلة القاضي عن ممارسة عمله داخل محكمة مغاغة عام 2015.

كانت محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، صدّقت ديسمبر عام 2016، على قرار المُحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محاميًا بمركز مغاغة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة عام 2013.

تعود القضية لعام 2013، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها، وما يُعرف بمشروع "الزند ومكي"، والذي كان يرمي إلى التسوية بين المُحامين والمحضريين، فظهرت احتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت تعليمات من النقابة العامة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر لإلغاء القانون، وعقب ذلك تم التوصل إلى تفاهمات هدّأت الأزمة، وجرى التصالح وتوفيق الأوضاع، ثم صدر قرار بالإحالة من النيابة بتاريخ 19 نوفمبر عام 2015 لمأمورية استئناف بني سويف التي صدّقت عليه.