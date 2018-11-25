الدفاع العراقية تعلن قصف مواقع تابعة لتنظيم داعش على الحدود مع سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قوات الجيش وبالتعاون مع قوات التحالف الفرنسية والأمريكية قصفت أوكارا لتنظيم (داعش) الإرهابي في معسكر السهم على الحدود العراقية السورية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الأحد/ - أن الضربات جاءت لمنع عناصر (داعش) من التسلل عبر الحدود إلى الأراضي العراقية.

جدير بالذكر أن القوات الأمنية المشتركة العراقية تعلن بين الحين والآخر استهداف أوكار واستراحات (مضافات) تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في أماكن متفرقة من البلاد، لاسيما المناطق الحدودية.