الحكومة اليمنية تدعو جريفيث لزيارة تعز التي دمرتها مليشيات الحوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (أ ش أ)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إن الحكومة اليمنية تنتظر من المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث أن يقوم بزيارة خاصة لمدينة تعز، للوقوف على حجم الدمار الذي خلفته مليشيا الحوثي، في البنية التحتية والمناطق السكنية، وللوقوف على الضحايا المدنيين والأوضاع الإنسانية المريرة بالمدينة".

ونقلت قناة "العربية الحدث" عن الإرياني، قوله "رغم الحالة الإنسانية الصعبة في مدينة تعز إلا أنها ظلت خارج دائرة اهتمام الأمم المتحدة وهيئاتها الإغاثية والإنسانية".. مضيفا أن "هذه المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار المستمر منذ 4 أعوام قوبلت بالتجاهل من المجتمع الدولي الذي لم يبذل أي جهود لرفع الحصار وإنهاء معاناة أبناء المحافظة".

وأشار الإرياني إلى أن مدينة ومحافظة تعز هي الأكثر تضررا من الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي وخاضعة لحصار خانق منذ 4 أعوام، ما فاقم حجم المعاناة والأوضاع الإنسانية الصعبة لأبنائها الذين يشكلون أكبر كتلة سكانية بين باقي المحافظات.