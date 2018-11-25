الحصاحيصا ترفع شعار رضاء المواطن وتفتتح (41) مشروعاً تنموياً وخدمياً في ديسمبر

أكملت محلية الحصاحيصا كافة الترتيبات لإفتتاح (41) مشروعاً تنموياً وخدمياً بكلفة 353.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل . وأعلن اللواء الركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية الحصاحيصا خلال مؤتمر صحفي – حسب سونا – أن محليته رفعت شعار رضاء المواطن باعتباره المستفيد الأول من المشاريع التنموية وقطع بأن مشاريع التنمية شملت قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة والقطاع الإقتصادي وغطت جميع الوحدات الإدارية بالمحلية . وكشف مرسال أنه ظل يقود الحملات التفتيشية لضبط الأسوق والمخابز وتوزيع الغاز بنفسه وتنفيذ حملات إصحاح البيئة والنظافة في سلخانة الحصاحيصا واماكن بيع اللحوم والخضروات حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفين للوأئح والنظم الأمر الذي أدى إلى تقديمهم للمحاكمات القانونية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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