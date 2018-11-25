مستقبل الصحافة الورقية على طاولة الزعيم الازهرى

يقيم معهد الدراسات السودانية والدولية بالتعاون مع ادارة الاعلام والعلاقات العامة بجامعة الزعيم الازهري فى الحادية عشر من صباح غد الاثنين ندوة علمية بعنوان (مستقبل الصحافة الورقية في السودان ) ويدير النقاش فى الندوة – وفق سونا – بروفيسور على شمو الخبيرالإعلامي المعروف ويتحدث فى الندوة .دكتور محى الدين تيتاوي صحفي واستاذ جامعي حول .(نشأة وتطور الصحافة في السودان ).

و الاستاذ الصادق الرزيقي نقيب الصحفيين السودانيين حول ( قانون الصحافة الجديد ) والاستاذ حيدر احمد خير الله صحيفة الجريدة حول ( مستقبل الصحافة الورقية في السودان ) وتعقب الدكتورة سلمى يوسف الكارب ( جامعة الزعيم الأزهري).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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