المجلس القومي للبيئة يدعو الى تعميم تجربة وادى الكوع بالولايات

دعا الاستاذ عبود جابر سعيد وزير الدولة بالمجلس القومى للبيئة لدى لقائه بوفد الامم المتحدة للبيئة برئاسة المديرالقطرى السيد قيلى بتر مديرادارة السياسات بمكتب الامم المتحدة بكينيا الى ضرورة تعميمم تجربة وادى الكوع ،بولايات البلاد و ضرورة بناء الثقه وتاكيد الارادة السياسية للدول لتنفيذ بنود اتفاقيه مواجهة تغيرات المناخ بوضع برنامج عمل لتفعيل اجراءات ودعم وتطوير ونقل التقانات الصديقة للدول النامية وتخفيض الانبعاثات الحرارية والتكيف مع المناخ وتحقيق الاهداف النوعية لدرء الاثار السالبة له

واوضح الاستاذ عبود جابر في تصريح لسونا ان اللقاء مع الوفد بحث مجالات التعاون المختلفه فى قطاع البيئة و مجهودات الامم المتحدة للبيئة فى البلاد والدعم الذى قدمته للحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية ، كما تم مناقشة مجهودات الامم المتحدة بوادى الكوع بالفاشر والذى دشنت مرحلته الثانيه اليوم كما ناقش الاجتماع موضوعات تغير المناخ وانعكاساتها على السودان خاصه بولايات دارفور وكردفان والنيل الازرق وكسلا ومناطق السافنا مشيرا الى ان اهميه مشروع وادى الكوع تتمثل في الخدمات التى قدمها للمواطنين خاصه فى الزراعة والرعي، مضيفا ان انعكاسات تغير المناخ فى البلاد ادت الى تذبذب الامطار وتدهور الموارد الطبيعية مما ادى الى النزاعات بين الرعاة والمزارعين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)