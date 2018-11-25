كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركزي الإيراني يعلن تراجع الديون الخارجية بنسبة 9% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقد بلغت ديون إيران خلال الشهر السادس 10 مليارات و317 مليون دولار منها 6 مليارات و853 مليون دولار ديون متوسطة وبعيدة الأجل و3 مليارات و464 مليون دولار ديون قصيرة الأجل، ووفقا لإحصائية صادرة عن البنك المركزي الإيراني.

وبحسب الإحصائية فقد بلغت ديون إيران الخارجية في نهاية الشهر الأول من العام الجاري 11 مليارا و305 ملايين دولار.

وبناء عليه فإن حجم الديون الخارجية نسبة إلى إجمالي الناتج القومي يبلغ نحو 2.5% وهو ما يعد رقما ضئيلا، حيث تعد إيران من الدول ذات الديون الخارجية القليلة في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم 8 مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، والتي ستكون على مرحلتين، الأولى تم فيها تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية. وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.