كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: شبان يقصون السياج الحدودي ويحرقون ثكنة لجنود الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولم ينجح جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعقب المجموعة التي تسللت، أو إطلاق النار صوبهم واعتقالهم، خلال معاودتهم الهروب لداخل قطاع غزة.
ونفذ شبان فلسطينيون العديد من العمليات المماثلة ضد الثكنات العسكرية الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، نجح بعضها في إحداث تلفيات في هذه المواقع العسكرية.
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