كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: شبان يقصون السياج الحدودي ويحرقون ثكنة لجنود الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم عدد من الشبان الفلسطينيين دشمة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وقاموا بإحراقها بعد تجاوزهم السياج الحدودي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "3 شبان قطعوا السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة، وأحرقوا دشمة عسكرية لجنود إسرائيليين، قبل أن يفرو إلى قطاع غزة مجدداً، بعد وقوع أضرار بالغة في السياج الأمني".

ولم ينجح جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعقب المجموعة التي تسللت، أو إطلاق النار صوبهم واعتقالهم، خلال معاودتهم الهروب لداخل قطاع غزة.