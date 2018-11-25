كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد الإماراتية": الحالة الجوية غير المستقرة مستمرة حتى مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، استمرار تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً. ولفت المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن "الحالة الجوية تبدأ من الساعة 4:00 عصر اليوم الأحد وحتى الـ10:00 مساءً". وكان المركز توقع أمس السبت أن تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي مع تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من البحر الأحمر، ويتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي اعتباراً من اليوم وحتى ليلة غداً الإثنين.

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