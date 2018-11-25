كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يعقد جلسة مشاورات مع وزير خارجية اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، جلسة مشاورات مع تارو كونو، وزير خارجية اليابان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "حوارات المتوسط" والذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.

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وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن جلسة المشاورات تناولت سُبل الارتقاء بالعلاقات اليابانية- العربية، وذلك عبر تعزيز الآليات القائمة بالفعل عبر الجانبين، سواء من خلال المنتدى الاقتصادي العربي-الياباني والذي عُقدت دورته الرابعة في المغرب في عام 2016، أو من خلال الحوار السياسي على المستوى الوزاري والذي انعقدت دورته الأولى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2017.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن جلسة المشاورات شهدت تبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يُمكن أن تقوم به اليابان، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والفني، وإنما أيضاً على المستوى السياسي، وذلك باعتبارها لاعباً أساسياً على الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط قدم الشكر للوزير تارو كونو على ما تقدمه بلاده من مساعدات لعدد من الدول العربية التي تُعاني من أزماتٍ إنسانية، منوهاً على نحو خاص بزيادة المساهمة اليابانية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك لسد الفجوة التمويلية الناجمة عن وقف الولايات المتحدة لمساهمتها قبل عدة شهور.