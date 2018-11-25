كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: ليس لدي أدلة عن وقوع هجوم بالغاز في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد: إنه "يدين أى هجمات كيميائية بغض النظر عن الجهة

التي تشنها، لكنه أوضح أنه لم ير "أدلة واضحة وكافية" على وقوع هجوم بالغاز على المناطق التي تسيطر

عليها الحكومة السورية في مدينة حلب".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماكرون قوله في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الأحد، "أود أن أطلب

من أولئك الذين يقدمون هذه الادعاءات أن يقوموا بنقل وتبادل هذه المعلومات".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية قد ذكرت أن 21 مدنياً تلقوا العلاج من مشكلات في التنفس بعدما أطلق

مسلحو المعارضة قذائف مملوءة بغاز سام في حلب.