كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يعلن زيارة دول عربية قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أنه سيزور دولا عربية أخرى قريبا عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى سلطنة عمان، معربا عن أمله في الوصول بالعلاقات الإسرائيلية إلى قلب أفريقيا.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع الرئيس التشادي، إدريس ديبي، والذي وصل إلى إسرائيل منذ وقت قصير، "ستكون لي زيارات لدول عربية أخرى عما قريب"، مضيفا أنه "يخطط للوصول إلى قلب إفريقيا".

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