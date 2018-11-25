"الطوارئ والأزمات الإماراتية" تدعو إلى متابعة الأحوال الجوية وتجنب السيول

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، الجمهور إلى متابعة وسائل الاعلام الرسمية، للاطلاع على الأحوال الجوية المتقلبة التي تتعرض لها بعض مناطق الدولة خلال هذه الأيام.

وحذرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الجمهور من التواجد في المناطق المغمورة بمياه الأمطار والسيول تجنباً لوقوع أية مخاطر.