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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطوارئ والأزمات الإماراتية" تدعو إلى متابعة الأحوال الجوية وتجنب السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:02 موكالات
دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، الجمهور إلى متابعة وسائل الاعلام الرسمية، للاطلاع على الأحوال الجوية المتقلبة التي تتعرض لها بعض مناطق الدولة خلال هذه الأيام.
وحذرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الجمهور من التواجد في المناطق المغمورة بمياه الأمطار والسيول تجنباً لوقوع أية مخاطر.
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